“Em virtude das exigências de segurança feitas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência do Desporto para o encontro contra o Sporting, evento considerado de alto risco, não será possível organizá-lo em Leça da Palmeira. A partida será realizada no Estádio Capital do Móvel”, explicaram os leceiros, em comunicado nas redes sociais.

O campeão nacional Sporting, segundo mais titulado, com os mesmos 17 cetros do FC Porto, vai defrontar o Leça, único representante do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, em 11 de janeiro, às 20:45, no jogo de abertura dos ‘quartos’ da prova rainha’, que estava previsto decorrer no Estádio do Leça FC, em Leça da Palmeira.

O vencedor desta partida vai defrontar FC Porto ou Vizela nas meias-finais, cuja primeira mão está aprazada de 01 a 03 março e a segunda entre 19 e 21 de abril, com a final da 82.ª edição da Taça de Portugal a ser realizada em 22 de maio, em local a designar.