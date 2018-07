A Federação croata de futebol, cuja seleção foi vice-campeã no Mundial2018, anunciou hoje que vai enviar 12 camisolas da equipa às crianças tailandesas recentemente resgatadas do interior de uma gruta no norte da Tailândia.

Em comunicado, o organismo manifestou a sua alegria pela recuperação dos jovens futebolistas tailandeses, anunciando que enviará as camisolas como sinal de apoio aos tempos difíceis que os jovens viveram.

Os jovens ficaram encurralados durante quase três semanas numa gruta no norte da Tailândia, depois de o espaço ter ficado inundado pelas chuvas.

A operação de resgate, que envolveu centenas de pessoas, incluindo mergulhadores, foi concluída em 10 de junho, com a saída das últimas quatro crianças e do treinador. As restantes crianças já tinham sido resgatadas nos dias 08 e 09.

O grupo de 12 rapazes e o treinador foram explorar a área depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho.

Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída da gruta e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias.

Este não é primeiro sinal de apoio demonstrado pela comunidade internacional às crianças tailandesas, depois dos convites da FIFA para a final do Mundial2018, do presidente da Liga portuguesa, Pedro Proença, para a ‘final four’ da Taça da Liga e do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, para um estágio na academia do clube da Luz, entre outros.