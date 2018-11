“O Benfica tem jogadores com boa técnica que podem causar perigo. Sabemos que o Benfica tem de ganhar amanhã [terça-feira] para continuar a lutar pelo apuramento, mas não acho que se vá apresentar de uma forma mais ofensivo, pelo menos desde o início do jogo. Queremos chegar ao golo cedo para termos mais segurança”, disse.

O técnico croata de 47 anos, que tem sido bastante criticado desde que ingressou no comando da formação bávara no inicio da época, falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro da quinta jornada do Grupo E na ‘Champions’, em Munique,

“São muitos jogadores que temos de fora. Jogadores importantes. Vamos ver se no treino de hoje conseguimos recuperar algum, mas penso que não. Só temos 14 jogadores de campo disponíveis e dois deles são da equipa jovem, mas é com estes que temos que ganhar”, referiu Kovac.

Na mesma conferência de imprensa, Renato Sanches afirmou que o golo que marcou no primeiro jogo, no Estádio do Luz, fez-lhe recuperar a confiança e rejeitou abordar tanto a situação de Niko Kovac no Bayern Munique como de Rui Vitória no Benfica.

“Vai ser um momento especial para mim, novamente. No futebol há altos e baixo, falo por mim. Não tenho que falar sobre treinadores, o meu trabalho é jogar. Espero que o meu treinador fiquei e que Rui Vitória fique no Benfica. Vai ser um jogo com mais emoção, difícil para as duas equipas, já que ambas precisam de ganhar”, disse o médio português e antigo jogador do clube da Luz.

O Bayern Munique-Benfica está agendado para as 20:00 e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.