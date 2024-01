Pelo segundo ano consecutivo no quadro principal em Melbourne, Borges, 66.º do mundo, vai tentar passar pela primeira vez a primeira ronda, frente a Marterer, 98.º.

Este será o segundo encontro entre ambos, depois de o germânico ter vencido o número um português em 2023, no torneio de Antuérpia. Pela oitava vez num torneio do Grand Slam, Nuno Borges passou a primeira ronda duas vezes, em Roland Garros, em 2023, e no Open dos Estados Unidos, em 2022.

O número um mundial e recordista de títulos em Melbourne (10), o sérvio Novak Djokovic vai começar o seu caminho frente a um tenista vindo da fase de qualificação, podendo encontrar o britânico Andy Murray na terceira ronda e o grego Stefanos Tsitsipas, finalista em 2023, nos quartos de final.

O espanhol Carlos Alcaraz, segundo da hierarquia ATP, vai ter um arranque, em teoria, mais complicado, defrontando o veterano francês Richard Gasquet na primeira ronda.

No quadro feminino, a líder do ranking, a polaca Iga Swiatek, terá um início de ‘Happy Slam’ complicado, defrontando na ronda inaugural a norte-americana Sofia Kenin, campeã em 2020.

Em busca do seu primeiro título em Melbourne, Swiatek poderá encontrar na segunda ronda a alemã Angelique Kerber, vencedora em 2016, ou a norte-americana Danielle Collins, finalista em 2022, depois de afastar a polaca. A bielorrussa Aryna Sabalenka, campeã em título, vai começar o torneio frente a uma tenista vinda da qualificação.