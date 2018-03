Os titulares na vitória da seleção portuguesa de futebol no jogo particular frente ao Egito (2-1), na sexta-feira, foram hoje poupados do treino, no Estádio Letzigrund, em Zurique.

O 'onze' apresentado pelo selecionador Fernando Santos, que conseguiu a reviravolta frente ao vice-campeão africano, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo já no tempo de compensação, foi dispensado de trabalhar no relvado, recuperando do desgaste do encontro. Todos os outros convocados evoluíram no relvado, num apronto que teve os primeiros 15 minutos aberto à comunicação social — e ao público, que compareceu em número a rondar as duas dezenas. Nesse período, durante o qual o guarda-redes Beto, que foi titular na sexta-feira, fez corrida à volta do relvado, foi possível assistir a combinações ofensivas/defensivas, utilizando apenas uma baliza e metade do campo. A seleção viaja às 15:30 locais (14:30 em Lisboa) para Genebra, onde na segunda-feira defronta a Holanda, em novo desafio de preparação para o Mundial2018. Depois destes particulares, Portugal tem agendados mais três 'amigáveis', em 28 de maio, com a Tunísia, em Braga, em 02 de junho, na Bélgica, e em 07 de junho, com a Argélia, em solo luso.