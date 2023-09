Daniel dos Anjos, aos 55 minutos, marcou o único golo da primeira vitória do emblema tondelense na época 2023/24 — eliminou o Santa Clara nas grandes penalidades –, assegurando um lugar entre os 12 clubes presentes no sorteio da fase de grupos, marcado para segunda-feira, às 12:00.

Na 17.ª edição da Taça da Liga, Benfica, FC Porto, Sporting de Braga e Sporting vão ser distribuídos por quatro grupos, com os ‘sobreviventes’ das eliminatórias, casos de Arouca, Casa Pia, Estoril Praia e Farense, da I Liga, e AVS, Leixões, Nacional e Tondela, do segundo escalão.

Os vencedores de cada um dos grupos vai defrontar-se na ‘final four’, mais uma vez marcada para Leiria, com meias-finais em 23 e 24 de janeiro e a final em 27.

O Benfica é o recordista de triunfos na competição, com sete, mais três do que o Sporting, que venceu as últimas duas edições, num historial que conta ainda com Sporting de Braga, com dois títulos, Moreirense, Vitória de Setúbal e FC Porto, com um cada.