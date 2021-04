Os primeiros a receber a vacina foram 75 atletas que estão numa ‘bolha' de treino no estádio Kasarani, na capital Nairobi, e o objetivo é vacinar também a missão paralímpica.

Aquele país terá atletas em várias modalidades, com destaque para diversas ‘esperanças' de medalhas no atletismo, com a vacinação vista como "essencial" pelo secretário-geral do comité olímpico nacional, Francis Mutuku.

A vacinação não é obrigatória para a participação em Tóquio2020, a partir de 23 de julho, mas o Comité Olímpico Internacional (COI) recomenda e encoraja este ato.

Segundo Mutuku, um total de 3.500 pessoas podem ser vacinadas, entre missão olímpica e a paralímpica, mas também os organizadores do Rali do Quénia, parte do Mundial da modalidade.