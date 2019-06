"É uma edição marcada, uma vez mais, pelo recorde de equipas que vamos ter, que é uma constante desde há 10 anos. Às vezes, custa até a acreditar que há 20 anos iniciámos o torneio com oito equipas e que agora vamos ter 159 e 2.100 atletas", enfatizou à agência Lusa Luís Vidal, responsável do torneio, hoje apresentado em Miranda do Corvo.

Mais de metade (55%) das equipas participantes são estrangeiras, o que "é um fator que nos honra bastante e que traduz a qualidade do torneio", acrescentou.

"É uma variedade enorme de países e culturas, o que poderá fazer cumprir um dos objetivos do torneio, que é a socialização dos praticantes de voleibol, que vão conhecer outras culturas e realidades, o que é sempre positivo", salientou Luís Vidal.

O torneio Summer Cup vai realizar-se nos municípios de Lousã, Miranda do Corvo, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Góis e Vila Nova de Poiares, em sistema de rotatividade das equipas, para que todas fiquem a conhecer os concelhos envolvidos.

Além da competição, o evento inclui várias festas para os participantes e uma tarde em que as equipas vão para as praias fluviais que existem naquele território "e ficam a conhecer melhor a região".