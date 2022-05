Na história da Premier League, esta é a maior vitória do Tottenham no dérbi do norte de Londres desde a 04 de abril de 1983, quando os ‘spurs’ golearam os ‘gunners’ por 5-0.

No Tottenham Hotspur Stadium, a equipa comandada pelo italiano Antonio Conte resolveu, praticamente, o encontro ainda antes do intervalo, face ao ‘bis’ apontado pelo ponta de lança Harry Kane, com o primeiro golo a ser apontado de grande penalidade, aos 22 minutos, e, o segundo, servido por Rodrigo Bentancur, aos 37, já depois de o defesa Holding, pouco tempo antes, ter recebido ordem de expulsão.

Em superioridade numérica, os ‘spurs’ ampliaram o marcador para 3-0, pelos pés do sul-coreano Heung-Min Son (47), e colocaram um ponto final nas esperanças dos ‘gunners’.

O internacional português Cédric Soares constou entre os titulares do Arsenal, enquanto o compatriota Nuno Tavares foi opção para Mikel Arteta a partir do minuto 76.

Na classificação liderada pelo Manchester City, com 89 pontos, contra os 86 do perseguidor e segundo colocado Liverpool, o Tottenham (quinto) soma, agora, 65, menos um do que o Arsenal, que ocupa o quarto e último posto que dá acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada.