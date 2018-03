O treinador do Desportivo de Chaves, Luís Castro, disse hoje que a sua equipa vai tentar controlar o jogo frente ao Tondela, da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Vamos tentar controlar o jogo. Embora nesta competição só tenha havido três encontros entre estas equipas, o certo é que o Chaves apresenta um saldo pouco favorável com dois empates e uma derrota”, afirmou, na antevisão à partida de domingo.

O técnico da formação transmontana salientou que os ‘beirões’ têm demonstrado uma boa consistência ao longo da I Liga, com movimentos bem definidos, o que revela um excelente trabalho do treinador Pepa.

“É debaixo destas dificuldades que vamos abordar o jogo”, reforçou.

Contudo, Luís Castro sublinhou que a equipa de Trás-os-Montes vai tentar controlar o jogo para, assim, chegar ao melhor resultado, garantindo que os seus jogadores sabem bem as tarefas que têm de cumprir.

Sobre o percurso do Desportivo de Chaves, atualmente no sexto lugar, a um ponto do quinto, o Rio Ave, o treinador lembrou que o campeonato vive de ciclos positivos e negativos.

“As equipas, ao longo dos campeonatos, encontram momentos em que os ciclos negativos são fronteiras dos positivos e, nós treinadores, quando estamos em ciclos menos bons, pensamos que vamos regressar aos positivos e vice-versa. É assim o futebol”, concretizou.

O Desportivo de Chaves, no sexto lugar, com 36 pontos, visita o Tondela, 12.º, com 25, no domingo, às 11:45, em encontro da 25.ª jornada da I Liga.