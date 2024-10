Ian Cathro considera que a solução para o momento negativo de resultados que os ‘canarinhos’ atravessam se encontra numa “boa semana de trabalho” e uma devida preparação para o encontro marcado para sábado.

“O impacto tem de vir logo depois do jogo e no dia a seguir ao jogo. Temos de ser homenzinhos para sabermos lidar com esses momentos e ir para a frente com uma boa semana de trabalho, a preparar este jogo. Por isso, digo que [a eliminação da Taça de Portugal, frente ao Lusitano de Évora] já não tem impacto”, afirmou, na antevisão ao encontro marcado para sábado, às 15:30.

O técnico escocês reconheceu a possibilidade de ter o seu lugar em risco e poder vir a ser demitido caso os ‘canarinhos’ não vençam, considerando essa situação normal para quem se encontra no mundo do futebol.

“Alguém que quer ser treinador de futebol tem de aceitar o dia que começa e também que este mesmo dia pode ser o último. É um pouco difícil para as pessoas que não estão dentro desta realidade, mas esta história pode ser falada todos os dias. Eu não vivo assim, não sinto nada disso, mas quem entra nesta vida tem de aceitar essa realidade”, declarou.

À entrada para a nona jornada, o Estoril Praia contabiliza seis pontos na I Liga, correspondentes a uma vitória sobre o Nacional – obtida na quinta jornada – três empates e quatro derrotas.

Ian Cathro reconheceu que todos os que trabalham no Estoril Praia estão “insatisfeitos” com o rendimento até agora demonstrado e que as pretensões passavam por “ter muitos mais pontos”.

Nesse sentido, o britânico determinou que o caminho é “para a frente”, com a vitória como ambição, para melhorar o panorama da equipa.

“Estamos num momento em que estamos todos insatisfeitos com os resultados, queríamos ter muitos mais pontos e não os temos. Sabemos dessa realidade e queremos ir para a frente, com a vitória. Para o fazer é preciso ter estabilidade no nosso trabalho e continuar a trabalhar como o temos vindo a fazer”, considerou.

O Estoril Praia, 15.º classificado com seis pontos, recebe o Arouca, 13.º com sete, em jogo da nona jornada, marcado para sábado, às 15h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.