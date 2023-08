“Temos de ser mais organizados como equipa, de ir mais ao pormenor defensivamente e de ser agressivos naquilo que esteja ligado ao compromisso, à atitude e à concentração. Sinto muito que os nossos jogadores têm essa exigência positiva para com eles próprios. Importa ir ao pormenor para contrariarmos o forte jogo ofensivo do Estoril Praia, que tem muitos jogadores tecnicamente evoluídos na frente, remodelou o seu plantel e creio que também vai fazer um bom campeonato”, avaliou o técnico, em conferência de imprensa.

O clube da foz do Ave estreou-se na prova com uma vitória na receção ao Desportivo de Chaves (2-0) e voltou a triunfar na ronda inaugural pela primeira vez desde 2017/18, num desafio em que os flavienses alinharam em inferioridade numérica desde os 14 minutos, devido à expulsão de Bruno Langa, que viu dois cartões amarelos em poucos segundos.

“O Estoril Praia é forte a sair rápido em transição, pelo que temos de estar equilibrados e reagir muito forte à perda [da bola]. Todo o trabalho de preparação foi feito de uma forma meticulosa, na perspetiva de ganharmos. Os jogadores estão com essa mentalidade. As duas equipas jogarão para ganhar e nenhuma delas vai especular”, projetou Luís Freire.

Apesar de estar impedido pela FIFA de registar novos atletas até ao final do ano civil, na sequência do ‘caso Olinga’, o Rio Ave chega com uma “equipa estável” à Amoreira, onde não perde para a I Liga há 39 anos, somando, desde então, cinco êxitos e três empates.

“Estamos a criar bastantes oportunidades e não temos concedido muitas aos oponentes. Tentaremos prolongar ao máximo este momento. Essa capacidade de atacar e de ferir o adversário tem de ser um objetivo claro para nós. Quero muito que os jogadores pensem em desequilibrar até à baliza contrária e tenham a bola com objetividade”, reconheceu o treinador, que continua sem poder contar com o guarda-redes Jhonatan, devido a lesão.

Os vila-condenses têm projetado esta época o médio franco-marroquino Amine Oudrhiri, que, após ter sido utilizado com intermitência desde a sua chegada ao clube, a meio de 2021/22, prolongou contrato e foi titular nos primeiros três encontros oficiais de 2023/24.

“Os jogadores sabem que, se trabalharem muito bem, têm mais oportunidades. O Amine tem trabalhado muito bem e sempre foi um bom profissional. Estou a apostar nele agora, mas isso não quer dizer que seja ele e mais 10 até ao final. Temos ainda o Vítor Gomes, que é sempre muito influente e importante, e o Julien Lomboto, que é um jovem, também está a lutar pela posição e eu acredito que pode dar cartas daqui a algum tempo”, notou.

Luís Freire assegurou que Sávio está “disponível para jogar” e remeteu para a direção do clube da foz do Ave as eventuais consequências sobre a decisão revelada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Brasil, que castigou o defesa com 360 dias de suspensão e uma multa de 5.500 euros, face ao seu envolvimento num esquema de manipulação de resultados em 2022, quando estava emprestado ao Goiás.

O Rio Ave, quarto colocado, com três pontos, visita o Estoril Praia, 10.º, sem nenhum, no domingo, às 15:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, em jogo da segunda ronda da I Liga, sob arbitragem de Iancu Vasilica, da Associação de Futebol de Vila Real.