O treinador do Santa Clara disse hoje que a equipa "está cada vez mais preparada" para iniciar a I Liga de futebol, durante a apresentação oficial da equipa técnica e dos 24 jogadores aos sócios.

“Estamos a cerca de uma semana e pouco de iniciarmos essa competição desejada por todos e, logicamente, não estamos num momento ótimo, como nenhuma equipa estará nesta altura, mas estamos mais preparados do que estávamos aqui há três ou quatros semanas. Com a chegada de elementos que nós queríamos estamos mais estáveis e vamos fazer na primeira jornada um jogo condizente com essa mesma preparação”, disse João Henriques.

O treinador falava aos jornalistas no jardim do Liceu Antero de Quental, próximo da sede do clube, em Ponta Delgada, depois da apresentação aos sócios dos 24 jogadores que compõem o plantel, com algumas ausências notadas, nomeadamente, o defesa João Pedro, os médios Ruben Saldanha e Sountoura e o avançado Rafael Batatinha.

“Nós tínhamos que efetuar alguns ajustes, para as entradas tinham de haver algumas saídas, esses são os jogadores que foram dispensados, o Sountoura é um empréstimo que nós vamos fazer para rodar, o João Pedro, o Saldanha e o Batatinha não fazem parte do lote de jogadores para esta época. Vão chegar ainda mais elementos para equilibrar este plantel e tinham de ser feitos alguns ajustes e estes são os jogadores”, admitiu o técnico.

João Henriques confirmou que faltam ainda chegar à equipa mais “três jogadores”, um médio e dois avançados para “completar” o plantel.

Numa altura em que ainda se fala numa possível não subida de divisão do clube, coube ao capitão Pacheco tranquilizar os adeptos.

“Sei que vocês leem jornais e que ainda existe muita poeira no ar, mas tenham calma que essa poeira irá assentar e eu posso-vos garantir que este grupo de trabalho irá trabalhar no máximo para garantir a manutenção o mais rapidamente possível”, disse.

Plantel provisório:

- Guarda-redes: Serginho, Marco, João Lopes e Rodolfo.

- Defesas: Rui Silva, Fábio Cardoso, César, Kaio, João Lucas, Candé, Patrick Vieira e Accioly.

- Médios: Diogo Santos, Osama Rashid, Pacheco, Minhoca, Bruno Lamas e Anderson Carvalho.

- Avançados: Clemente, Pineda, Thiago Santana, Alfredo Stephens, Zé Manuel e Fernando.