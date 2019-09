Os vimaranenses ocupam o 16.º lugar do campeonato, com dois pontos em três jogos, e vão defrontar um adversário que ocupa o sétimo posto, com seis, mas Ivo Vieira avisou que a estratégia para o jogo passa por “atacar a baliza”, segundo a “identidade” expressa nos jogos anteriores, mesmo tendo em conta a “qualidade do adversário”.

O treinador realçou, aliás, que a classificação ocupada pela sua equipa no presente e a eventual perda de pontos em Vila do Conde não lhe cria “pressão nenhuma”, mesmo com a “responsabilidade” do Vitória ‘assinar’ uma boa prestação no campeonato.

“Só conseguimos estar de novo na Liga Europa com um bom trabalho no campeonato. É a prova mais importante que temos em mãos, sem desvalorizar a Liga Europa, que é uma montra muito boa”, defendeu.

Ivo Vieira deixou ainda uma “palavra de apreço” aos adeptos do clube que tiveram de devolver os bilhetes face ao encerramento de uma das bancadas – depois da venda de 2.500 bilhetes em Guimarães para a data original, o recinto vila-condense vai acolher cerca de 500 adeptos vitorianos.

Questionado ainda sobre a alternância na baliza, entre Miguel Silva (seis jogos) e Douglas (quatro), o técnico disse ter realizado as trocas em função do que considera “o melhor para a equipa” num determinado momento e também da necessidade de manter os guardiões “motivados”.

O Vitória de Guimarães, 16.º classificado, com dois pontos, defronta o Rio Ave, sétimo, com seis, num jogo em atraso da primeira jornada, marcado para as 15:00 de domingo, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde.