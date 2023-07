“As perspetivas são as de formarmos um bom grupo, com espírito solidário, trabalhar bem todos os dias e ganharmos aquilo que nós pretendemos para sermos uma equipa homogénea, com rigor e ambiciosa. É no treino, no dia a dia, a acreditarmos na proposta de trabalho e a acreditarmos uns nos outros de que podemos e temos condições para fazer um campeonato tranquilo”, salientou o técnico, que garantiu o regresso do Farense ao escalão principal após uma ausência de dois anos.

José Mota falou à comunicação social sobre as expectativas para 2023/24 antes do primeiro treino da pré-época, na academia do clube algarvio, no concelho vizinho de São Brás de Alportel, prometendo ”uma equipa determinada, ambiciosa, com sacrifício e, fundamentalmente, uma equipa solidária” para enfrentar as grandes dificuldades do campeonato.

O Farense regista, para já, três contratações, num plantel provisório de 20 elementos: o guarda-redes Luiz Felipe (ex-Vizela), o defesa Artur Jorge (ex-Al Bataeh, Emirados Árabes Unidos) e o médio Rafael Barbosa (ex-Tondela).

José Mota reconheceu que são necessários reforços para todos os setores, exceto a baliza, e que o emblema de Faro está atento ao mercado, esclarecendo que ainda devem chegar mais sete elementos.

“Sei perfeitamente que alguns estão a chegar — esses alguns serão mais dois, três, neste momento — e, depois, possivelmente, mais três, quatro elementos para compor este plantel dentro daquilo de que precisamos para nos dar consistência”, declarou.

José Mota comentou ainda a permanência da base da equipa que assegurou a subida — transitaram 17 jogadores –, justificando com o “trabalho fantástico” efetuado em 2022/23.

“Este é grupo com um estado de espírito em alta. Nós sabemos aquilo que fizemos, não foi há muito tempo, foi há um mês. Se fizeram aquele trabalho fantástico, é claro que têm condições para continuarem”, referiu o técnico que, na época passada, garantiu a sua quinta subida à I Liga e aceitou renovar por uma época com os algarvios.

O defesa central Artur Jorge, que jogava nos Emirados Árabes Unidos, disse aos jornalistas que aceitou o “aliciante” convite dos algarvios, convencido pelo projeto que lhe foi apresentado, porque lhe permite regressar a Portugal, tendo recebido boas referências do pai, o homónimo técnico do Sporting de Braga, que poderá defrontar esta época.

“Profissionalismo acima de tudo, logicamente. E, nesse jogo, sendo um adversário superdifícil como é sempre o Sporting de Braga, irei tentar dar o meu melhor para ajudar os meus colegas e conseguirmos a vitória”, disse o jogador sobre o eventual confronto entre pai e filho.

Outra das novidades em Faro, o médio Rafael Barbosa, reencontrou um dos seus melhores amigos, Cristian Ponde, antigo colega nas camadas jovens do Sporting, e quer contribuir com “muito trabalho, experiência, qualidade e talento” para ajudar o Farense a manter-se no escalão principal.