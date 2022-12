Maria Caputi, que foi a primeira mulher a apitar uma partida da Serie A (principal divisão) em 02 de outubro, vai contar com Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti como assistentes no encontro agendado para 26 de dezembro.

“Mais uma vez, a Série B é protagonista do crescimento cultural do nosso futebol. A partida é, entre outras coisas, a última da primeira fase, marcada para o ‘Boxing Day’ para alegria de todos os adeptos em Itália e no exterior”, realçou em comunicado a Serie B, após saber da nomeação feita pela Comissão Nacional de Árbitros da Itália.

Caputi integra o pequeno grupo de três mulheres que já arbitraram partidas nas divisões principais dos campeonatos europeus, juntamente com a alemã Bibiana Steinhaus e a francesa Stéphanie Frappart.

Frappart fez história no Mundial2022, no Qatar, ao ser a primeira mulher a comandar um jogo do Campeonato do Mundo (Costa Rica-Alemanha), durante a fase de grupos, acompanhada por duas outras mulheres como fiscais de linha: a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Díaz.

Será a primeira vez na Série B que a equipa de arbitragem é composta inteiramente por mulheres, algo que ainda não aconteceu na Série A, num jogo que vai colocar frente a frente a líder Frosinone e a Ternana, oitava classificada.