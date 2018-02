Vão 24 horas com muito stress para os líderes da 6ª etapa da Volvo Ocean Race. Enquanto o AkzoNobel e o Scallywag enfrentavam uma área de calmaria, os perseguidores têm 10 a 15 nós de vento e recuperam muito. Na verdade, a distância entre o primeiro e o último foi quase reduzida para metade em 24 horas.

Os últimos dois relatórios de posição foram mais gentis para os líderes, que conseguiram manter o seu ritmo e até mesmo ganhar novamente algumas milhas. Mas não antes de alguns momentos incómodos a bordo.

"É um pouco frustrante quando conseguimos sentir a respiração quente dos outros barcos no nosso pescoço", disse Annemieke Bes, do Scallywag. "Mas acho que conseguimos acabar por sair do outro lado. É um grande alívio".

O skipper, David Witt, sentado ao lado dela no convés, admitiu: "Eu estava a atirar todos os meus brinquedos para fora do barco enquanto os barcos de trás recuperavam. Isso é normal", comentou.

Na parte de trás da frota, a reação aos grandes ganhos feitos nas últimas 24 horas foi relativamente silenciosa, considerando o muito trabalho que ainda falta."Nós ganhámos muitas milhas em cada turno", disse Blair Tuke, do MAPFRE. "Mas os últimos não foram tão bons para nós. Apanhámos uma grande nuvem e com o Dongfeng tivemos que a contornar. Ainda nos estávamos a mover, mas não para a linha de chegada, de modo que os (principais barcos) estavam a ganhar-nos. Está esticado de novo ao redor (90 milhas). Isso é melhor do que 300 milhas, mas ... A boa notícia para os barcos de trás é que ainda há um longo caminho a percorrer".

Os navegadores estão a comentar acerca de uma faixa com condições ligeiras e variáveis ​​que se estende por mais de 400 milhas. Se esse cenário vier a acontecer, haverá muitos momentos mais nervosos, e muitas outras oportunidades para agitar a tabela classificativa.

"Ainda estamos a passar por muitas nuvens", advertiu Martine Grael, do AkzoNobel, cuja equipa continua no duelo pelo primeiro lugar com o Scallywag, e agora também tem a companhia do Brunel."Nós ainda podemos ter que parar num estacionamento, onde todos nos podem apanhar ... Você só tem que lidar com isso. Faz parte da regata”.

A pressão psicológica está ativada. Se apenas o vento ajudasse!

6ª etapa - Classificação geral - Segunda-feira, 19 de fevereiro (Dia 12) - 13:00 UTC

1 - Sun Hung Kai / Scallywag - distância até ao final - 1713,36

2 - AkzoNobel +2,78

3 - Brunel +10,56

4 - Turn the Tide on Plastic +38,83

5 - Dongfeng Race Team +93,52

6 - MAPFRE +93,98

Vestas 11th Hour Racing - NÃO PARTICIPA