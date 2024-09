“Estou muito contente por estar aqui. Sei que o Benfica é um grande clube na Europa. Quando o meu empresário me disse, fiquei muito feliz. Quis logo vir para ganhar troféus”, resumiu, em entrevista à BTV.

O extremo internacional turco, de 25 anos, chegou do Galatasaray, vinculando-se ao vice-campeão português por cinco temporadas, até 2029.

“Aos adeptos posso prometer que vou lutar até ao fim. Vou dar sempre 100 por cento dentro do campo. Vou sempre ajudar os meus colegas de equipa. E, claro, vamos ganhar troféus!”, reforçou.

Em termos individuais, o novo camisola 17 das ‘águias’ espera deixar regularmente os seus adversários desarmados e promete um futebol atrativo para quem está nas bancadas.

“Sempre quis jogar para os adeptos. Para eles. Eles apoiam todos os jogadores. Eu ouvi isso. Vamos fazê-lo juntos”, sentenciou, esperançado em “alcançar vitórias juntos”.

Kerem Akturkoglu fez a formação do Basaksehir e alinhou depois no Bodrumspor, no Belediyespor e no Erzincanspor, antes de chegar ao Galatasaray na época 2020/21, clube no qual se manteve nas temporadas seguintes.

O internacional turco por 34 ocasiões, que esteve no último Campeonato da Europa, marcou 15 golos e fez oito assistências na época passada em 54 jogos pelo Galatasaray. Esta época foi utilizado em seis partidas, com dois golos e três assistências.