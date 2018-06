Um golo do central José María Giménez, aos 89 minutos, permitiu hoje ao Uruguai vencer o Egito por 1-0, em encontro da primeira jornada do Grupo A do Mundial de futebol de 2018, disputado na Arena Ecaterimburgo.

A formação sul-americana, que não tinha triunfado nas anteriores seis estreias em Mundiais e não vencia no arranque desde 1970 (2-0 a Israel), segue, assim, no segundo lugar do agrupamento, enquanto os africanos são terceiros. No primeiro jogo do Grupo A, disputado na quinta-feira, a Rússia goleou a Arábia Saudita por 5-0, em Moscovo, com tentos de Yury Gazinsky (12 minutos), Denis Cheryshev (43 e 90+1), Artem Dzyuba (71) e Aleksandr Golovin (90+4).