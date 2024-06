Facundo Pellistri, aos oito minutos, o ex-benfiquista Darwin Núñez, aos 21, Maximiliano Araújo, aos 77, Federico Valverde, aos 81, e Rodrigo Betancur, aos 89, selaram o triunfo do ‘onze’ comandado pelo argentino Marcelo Bielsa, num jogo sem história.

Os uruguaios entraram muito fortes, resolveram o jogo cedo e, depois, limitaram-se a gerir, para voltarem a despertar na parte final a tempo da goleada, tamanhas as facilidades que encontraram frente à atual pior seleção da América do Sul.

Apesar dos seis pontos e 7-1 em golos, o Uruguai ainda não está nos ‘quartos’, mas soma mais três pontos do que os Estados Unidos (3-2) que ainda defronta, e o Panamá (3-4), e passará certamente como vencedor do Grupo C. A Bolívia não sairá do quarto posto.

A formação uruguaia entrou a todo o gás no encontro e, depois de um primeiro falhanço de Darwin, aos dois minutos, adiantou-se aos oito, por Pellistri, de cabeça, à boca da baliza, depois de um livre de De la Cruz e um primeiro cabeceamento de Ronald Araújo.

Os comandados do argentino Marcelo Bielsa foram, de imediato, em busca do segundo tento, que Darwin falhou aos 12 e 19 minutos, antes de, finalmente, acertar, aos 21, com um bom remate de pé esquerdo, depois de uma assistência de Maximiliano Araújo.

Até ao intervalo, e com exceção de um remate antes de meio-campo do boliviano Algaranaz, aos 39 minutos, a história foram mais golos falhados por Darwin, aos 28, 37 e 45.

Com dois golos de vantagem, o Uruguai entrou muito mais lento para a segunda metade, perante uma Bolívia incapaz de incomodar, e o jogo foi-se arrastando, com a emoção a voltar apenas aos 72 minutos, numa jogada que Pellistri não conseguiu finalizar.

Esta jogada como que despertou os uruguaios, que voltaram a aumentar o ritmo e chegaram ao terceiro golo aos 77 minutos, por Maximiliano Araújo, que concluiu, com um remate enrolado, uma jogada entre Darwin e De la Cruz.

A formação ‘celeste’ voltou a acelerar e apontou o quarto tento pouco depois, aos 81 minutos, agora por Valverde, após uma triangulação com Pellistri.

Os adeptos uruguaios exultaram depois com entrada de Luis Suárez, aos 83 minutos, sendo que foram outros dois suplentes, lançados depois, a selar o 5-0 final: aos 89, De Arrascaeta marcou um livre na esquerda e Bentacur marcou de cabeça ao segundo poste.