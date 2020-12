O Boavista tem apenas uma vitória em nove jogos no campeonato, em casa diante do Benfica, por 3-0, acumulando ainda cinco empates e três derrotas, que deixam a equipa no 15.º lugar, com oito pontos.

Os 'axadrezados' vão defrontar no sábado, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, o vencedor do jogo entre o Estoril Praia e o Lusitano de Évora, agendado para quarta-feira.

Antes da saída de Vasco Seabra, que cumpria a primeira temporada no Bessa, depois de ter treinado o Mafra, a I Liga teve três 'chicotadas', as de Tiago Mendes do Vitória de Guimarães (terceira jornada), que pediu a demissão, de Ricardo Soares do Moreirense (sétima) e de Rui Almeida do Gil Vicente (sétima)

João Henriques substituiu Tiago nos vimaranenses, César Peixoto foi o escolhido para substituir Ricardo Soares, tendo este assumido quase de imediato o lugar de Rui Almeida nos gilistas.

Muito próximo de ver a sua saída oficializada está Lito Vidigal, com o Marítimo a explicar na segunda-feira que “assim que esteja concluído o confinamento”, o processo de rescisão com o treinador da equipa da I Liga de futebol “conhecerá o seu desfecho natural”.

“Como é do domínio público, vigoram, em Portugal, medidas de isolamento com vista à contenção da pandemia covid-19, e, por isso, assim que esteja concluído o confinamento, o processo conhecerá o seu desfecho natural”, explicou o emblema madeirense.

Apesar de ainda ter vínculo oficial ao clube, Lito Vidigal já não esteve à frente da equipa na segunda-feira, na derrota em casa do Farense (2-1).

Alterações de treinadores na I Liga de futebol 2020/21:

Jornada Clube Sai Entra

3.ª Vitória de Guimarães Tiago Mendes João Henriques

6.ª Moreirense Ricardo Soares (a) César Peixoto

7.ª Gil Vicente Rui Almeida Ricardo Soares

9.ª Boavista Vasco Seabra A designar

(a) – Saiu após a sétima jornada, mas com um jogo em atraso.