Verstappen, que largou da ‘pole position’, liderou todas as voltas e somou um ponto extra pela volta mais rápida, cortando a meta com 24,090 segundos de vantagem sobre o segundo, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), com o também britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 32,389.

Com estes resultados, Verstappen reforçou a liderança do campeonato, com 170 pontos.