O Vitória de Guimarães desperdiçou hoje a oportunidade de ascender ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa com o Vitória de Setúbal, em jogo da 30.ª jornada.

O peruano Hurtado, aos 09 minutos, colocou a equipa minhota em vantagem no Estádio D. Afonso Henriques, mas Vasco Fernandes, aos 30, repôs a igualdade e fixou o resultado que manteve os vimaranenses no nono lugar, com 37 pontos, sem aproveitar o empate entre Boavista e Desportivo de Chaves (3-3), sétimo e oitavo, respetivamente, ambos com 38 pontos.

O Vitória de Setúbal segue para já no 13.º posto, com 29 pontos, três acima da zona de despromoção.