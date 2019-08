No grupo iam dois homens do Sporting-Tavira, David Livramento e o espanhol Álvaro Trueba, mas também Filipe Cardoso (Vito-Feirense) ou Micael Isidoro (Bai Sicasal-Petro de Luanda), entre outros, à procura de uma vitória na prova.

Num dia em que o antigo campeão nacional de fundo e contrarrelógio, Domingos Gonçalves (Caja Rural-Seguros RGA), desistiu, a par de cinco outros corredores, a chuva marcou o ritmo na fuga e na frente.

Longe do ‘caos’ que viria a instalar-se, Sáez, de 25 anos, foi o mais rápido e mais forte na chegada, conseguindo, afirmou, a “maior vitória na carreira”, que aconteceu “quase em casa”, depois de “não conseguir vencer na Volta a Espanha”.

O espanhol tem tido um 2019 em bom nível, com um sétimo lugar final na Volta a Castela e Leão, tendo corrido a Clássica da Arrábida (24.º) e a Volta ao Alentejo (33.º) em Portugal.

Na geral, e apesar do susto de que falou Gustavo Veloso no final, o camisola amarela mantém-se, com 15 segundos de vantagem para João Rodrigues, enquanto o espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano) é terceiro, a 22, Jóni Brandão é quarto a 25 e Henrique Casimiro, também da Efapel, segue em quinto a 45.

Na quinta-feira, a sétima etapa, com 156,2 quilómetros, vai ligar Bragança a Montalegre, com final na Serra do Larouco, a 1.500 metros de altitude, onde a meta coincide com contagem montanha de primeira categoria.