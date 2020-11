Wellens, que já tinha ganho a quinta tirada, cumpriu os 204,7 quilómetros entre Lugo e Ourense em 4:37.05 horas, batendo o canadiano Michael Woods (Education First), segundo, e o checo Zdenek Stybar (Deceuninck-QuickStep), terceiro.

O dia não produziu alterações nos primeiros postos da geral, com Roglic a seguir líder, com 39 segundos de vantagem para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo, e 47 para o britânico Hugh Carthy (Education First), terceiro.

Na quinta-feira, a 15.ª de 18 etapas liga Mos a Puebla de Sanabria em 230,8 quilómetros, com cinco contagens de montanha, todas elas de terceira categoria.