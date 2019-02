Segundo Nuno Ribeiro, a intenção é poder “fazer coisas bonitas durante o ano”, confirmou à Lusa à margem da Volta ao Algarve, que terminou no domingo.

“O arranque da época está a correr bem, acho. Em Valência [na Volta à Comunidade Valenciana], queríamos ganhar ritmo, para chegarmos ao Algarve e fazermos algo positivo”, apontou.

Na 45.ª edição da ‘Algarvia’, que foi vencida pelo esloveno Tadej Pogacar (UAE-Emirates), os ‘azuis e brancos’ conseguiram um nono lugar final na geral, pelo luso João Rodrigues, sétimo na chegada ao Malhão.

A equipa vai disputar as provas nacionais na íntegra e várias corridas internacionais, num “calendário com nível competitivo bastante elevado”, sobretudo na segunda metade do ano.

Ainda assim, o objetivo principal “é sempre a Volta a Portugal”, que venceu nos últimos dois anos com o espanhol Raúl Alarcón, depois do triunfo de Rui Vinhas, em 2016, em paralelo com a tentativa de “ganhar estatuto a nível internacional e fazer uma boa época”.

“Queremos agarrar as oportunidades para que a comunidade do ciclismo possa ficar com outro tipo de atitude perante a nossa equipa, para depois podermos receber convites [para provas de categoria mais alta] ainda melhores”, detalhou o diretor desportivo.