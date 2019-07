Tal como Kevin Anderson, o russo Karen Khachanov, número nove mundial, também não foi capaz de confirmar o seu favoritismo diante o espanhol Roberto Bautista Agut (22.º ATP), que igualou assim o seu melhor registo no terceiro torneio do ‘Grand Slam’ da época. Com 6-3, 7-6 (7-3), 6-1, Bautista Agut habilitou-se a discutir a quarta ronda com o francês Benoit Paire.

Na vertente de pares, João Sousa e o argentino Leonardo Mayer foram superados na segunda ronda pelos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin. A dupla luso-argentina foi afastada em quatro ‘sets’ pelos 11.ºs cabeças de série, com os parciais de 1-6, 7-5, 4-6 e 5-7, após duas horas e vinte e cinco minutos de confronto.

Já na prova feminina, depois da derrota da antiga número um mundial Caroline Wozniacki ante a chinesa Zhang Shuai, foi a vez da checa Karolina Pliskova (3.ª WTA) alcançar os oitavos de final, o seu melhor registo no All England Club.

Pliskova, que já conquistou três títulos esta temporada, o último dos quais na relva britânica de Eastbourne, eliminou Hsieh Su-Wei, do Taiwan, por 6-3, 2-6 e 6-4, e marcou encontro com a compatriota Karolina Muchova.

No duelo entre duas ex-líderes do ‘ranking' WTA, a romena Simona Halep levou a melhor face à bielorrussa Victoria Azarenka, semifinalista de Wimbledon em 2011 e 2012, por 6-3 e 6-1, em cerca de uma hora, e assegurou o regresso aos oitavos de final, depois de há um ano ter sido eliminada da terceira ronda.

Em jeito de recompensa pela honra de encerrar a jornada no Centre Court do All England Club, a jovem sensação de Wimbledon, Cori Gauff, de apenas 15 anos, voltou a brilhar e a conquistar o direito de permanecer em prova, ao vergar a eslovena Polona Hercog (60.ª WTA) em três parciais, por 3-6, 7-6 (9-7) e 7-5, anulando dois ‘match-points' no final da segunda partida.