João Sousa, que salvou os 12 pontos de ‘break’ que enfrentou, impôs-se por um ‘triplo’ 6-4, em duas horas e 12 minutos, num embate em que conseguiu quebrar o serviço ao ex-número 3 mundial uma vez em cada ‘set’, respetivamente no primeiro jogo, no quinto e no terceiro.

O tenista luso, que tem como melhor registo num ‘Grand slam’ a quarta ronda no US Open de 2018, nunca tinha batido num dos ‘majors’ um jogador já vencedor de um dos quatro principais torneios – Cilic venceu o Open dos Estados Unidos, em 2014.

Para repetir o feito do ano passado em ‘Flushing Meadows’, João Sousa, que em 2016 chegou a ser o 28.º do ‘ranking’, precisa de vencer na terceira ronda, os 16 avos de final, o britânico Daniel Evans, 61.ª da tabela ATP.