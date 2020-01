O avançado, de 28 anos, foi cedido ao último classificado do campeonato russo pelo Zenit, que manteve o contrato com o jogador, apesar de este ter estado preso desde outubro de 2018 e até setembro de 2019, bem como Pavel Mamaev, ambos por agressão a um funcionário do Governo russo.

Kokorin, 48 vezes internacional, foi condenado a ano e meio de prisão, enquanto Mamaev, com quem o Krasnodar cessou contrato, teve uma sentença de 17 meses, ambas conhecidas em maio de 2019 e deduzidas do tempo cumprido antes da sentença.

Mamaev, de 31 anos e igualmente internacional russo, foi despedido pelo Krasnodar, mas assinou, poucos dias depois de sair em liberdade, pelo Rostov, embora ainda não tenha jogado, pelo facto de a Liga ainda não ter confirmado o contrato.