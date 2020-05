Numa audição parlamentar, Ana Abrunhosa afirmou que, apesar das dificuldades, as verbas destinadas à eficiência energética foram reprogramados para outras áreas prioritárias, assim como outras verbas que não puderam ser executadas nos últimos meses, como as relativas a projetos municipais aprovados no âmbito de atividades económicas e culturais que não puderam ser realizadas devido à pandemia.

O objetivo da libertação destes fundos é, em primeiro lugar, “maximizar apoios aos investimentos em execução” em áreas como a recuperação de escolas, nomeadamente na retirada de amianto dos edifícios, de centros de saúde e de equipamentos culturais.

“Em algumas áreas temos projetos em execução que não aproveitam a taxa máxima de apoio de 85%. Portanto, vamos usar estas verbas que possam ser libertadas deste exercício para maximizar o apoio aos projetos que estão em execução”, disse a ministra.