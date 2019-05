No parecer sobre o relatório de atividades da ADSE divulgado hoje, o conselho defende que entre as matérias a constar no documento deve estar a proposta de alargamento do sistema de saúde da função pública aos contratos individuais de trabalho do Estado, em discussão há cerca de dois anos.

“O nosso parecer é favorável às contas, nomeadamente no que concerne ao crescimento do número de beneficiários titulares, mas poderia ser melhor se o Governo e o Conselho Diretivo [da ADSE] tirassem da gaveta a questão do alargamento”, disse à Lusa o dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, um dos membros do CGS da ADSE que representa os beneficiários.

O relatório de atividades dá conta de uma perda de 18 mil beneficiários entre 2016 e 2018, para um total de 1.204.964, dos quais 70% são titulares (os que descontam para o sistema) e 30% familiares.

Porém, regista-se um aumento de 0,8% no número de beneficiários titulares para 838,3 mil e um crescimento de 3% da receita proveniente dos descontos dos trabalhadores e pensionistas para 592 milhões de euros, que o CGS considera “positivos”.