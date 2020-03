Na análise feita, a Nielsen identificou "uma reação no comportamento do consumidor perante esta pandemia, em linha com a própria evolução desta situação no continente europeu e em território nacional", tendo-a dividido em seis etapas adaptação: "a compra proativa de Saúde, a gestão reativa da Saúde, a preparação da despensa, a preparação para quarentena, a vida com restrições e a vida sob uma nova normalidade".

No entanto, o relatório realça que nem todo o país reagiu da mesma forma à aproximação da chegada do novo coronavírus a Portugal. Lisboa, Setúbal, Leiria e Santarém foram os primeiros a reagir e foi nestas zonas geográficas que o consumo mais disparou. No caso da capital portuguesa, o consumo de 18% registado nesta semana triplicou a tendência de seis por cento verificada desde o início do ano. No lado oposto, Guarda, Beja e Bragança foram os distritos onde o aumento das vendas a retalho foi mais baixo.

É expectável que os dados das semanas seguintes demonstrem uma situação diferente, uma vez que os primeiros casos positivos de infeção por Covid-19 foram registado na zona norte do país.

Em declarações Patrícia Daimiel, diretora-geral da Nielsen para Espanha e Portugal, diz que é ainda cedo para compreender, na totalidade, de que modo esta pandemia vai afetar os padrões de consumo, alterar comportamentos e ditar novas tendências.

"Vivemos hoje uma situação verdadeiramente sem precedentes. Em todos os mercados e negócios, a nível mundial, a pandemia Covid-19 veio abalar a forma como vivemos, como consumimos e como trabalhamos. Todos seremos impactados, sem exceção. Por essa razão, é fundamental que, agora mais do que nunca, nos mantenhamos informados sobre todas as mudanças e novas tendências que vêm impactar cada um dos nossos mercados. É essencial estar alerta e tomar decisões assertivas que vão ao encontro de um panorama que é novo para todos, em todo o mundo", diz.