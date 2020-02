Itália é o país europeu com mais casos de contaminação pelo Covid-19. O surto tomou o país de assalto: Entre os seis casos de infeção na pequena cidade de Codogno e os agora 283 registados — nos quais se incluem sete mortes — passaram apenas cinco dias.

Até segunda-feira os casos em Itália estavam circunscritos a quatro regiões do norte do país — Lombardia (cuja capital é Milão), Véneto (Veneza), Emilia Romanha (Bolonha), Piemonte (Turim) e Lácio (Roma) —, mas esta terça-feira as autoridades anunciaram o registo do primeiro caso no sul, na Sicília, e outro na região da Toscana.

A maioria dos contágios, 212, aconteceu na Lombardia, principal foco da epidemia no país, onde foram adotadas medidas excecionais e onde foram registadas seis das sete mortes confirmadas em Itália.

Uma circular do Ministério da Saúde para a região, de 23 de fevereiro, dá conta dos constrangimentos: estão suspensas as manifestações e eventos; as escolas estão encerradas, assim como os museus, cinemas e outros locais de cultura; estão suspensas as viagens de cariz educacional; quem esteve em zonas de risco identificadas pela Organização Mundial de Saúde tem obrigação de o comunicar às autoridades sanitárias locais; os bares e locais de entretenimento noturno têm de estar encerrados entre as 18h00 e as 6h00; os centros comerciais e mercados devem estar fechados ao sábado e ao domingo, com exceção de locais onde se vendam bens alimentares, e as feiras estão suspensas.

Carmen Palheira, agente imobiliária, 40 anos, a viver em Milão há 16, dá conta ao SAPO24 de uma cidade que mudou do dia para a noite: "Até domingo [23 de fevereiro] às 12h00 estava tudo normal, mas depois da circular [citada acima] as pessoas ficaram com medo e tudo mudou. Este domingo de manhã fui às compras e estava tudo normal, mas à tarde os supermercados estavam sem água e sem bens de longa duração, como enlatados e pasta [massa]".

"As pessoas estão com medo que fechem a cidade e estão a esvaziar os supermercados", conta a agente imobiliária, acrescentando que "o maior problema é o alarmismo e a desinformação. Os supermercados estão a emitir comunicados a dizer que o abastecimento vai continuar e que não há nenhum tipo de problema".

Mas o alarmismo está a potenciar outro tipo de comportamentos: "[Os partidos] estão a aproveitar a situação para fazer guerra política, as pessoas chinesas estão a ser atacadas, há relatos de pessoas nas cidades periféricas a fingir que são pessoal médico para entrar nas casas e roubar, se alguém ousa tossir todos olham de lado, parece que tens peste. Andam todos à procura de máscaras e desinfetante, que já não há ou que são demasiado caras".

Com tudo encerrado — "depois das 18h00 só podem funcionar os restaurantes, mas alguns estão fechados até data a definir, as escolas, ginásios, cinemas e centros de qualquer tipo estão fechados" —, "a maior parte das pessoas ficou em casa a trabalhar. Às 09h00 o metropolitano está vazio".

Pelo menos até dia 1 de março este será o cenário em Milão, mas "a ordem do governo pode ser renovada". No seu caso, os filhos já tinham programado passar as férias de carnaval com os avós, pelo que vão antecipar a partida. "Oito dias fechados em casa é que não", confidencia. Carmen e o marido continuarão a trabalhar em casa, não estão totalmente tranquilos, mas dizem-se calmos e Carmen considera que a atuação das autoridades em Milão está a ser a mais correta: "Estão a agir bem e com rapidez. Emitem comunicados duas vezes ao dia. O nosso problema são as pessoas que falam sem saber, a desinformação", reitera.

Paolo, 57 anos, que vive perto em Milão, partilha da opinião de Carmen e diz que "o governo esta a fazer o melhor que pode", apesar de alguma "especulação" por parte da oposição, que diz que as fronteiras deviam ter sido fechadas mais cedo, conta. A grande questão para este comercial está na rapidez com que o surto cresceu em Itália. "Será que na Alemanha ou na França estão a fazer controlo?", questiona. Calmo, diz que não tenciona fazer uma corrida ao supermercado. "Aqui estou eu e a minha mãe, que vive a três quilómetros de mim, não precisamos de muito. Claro que é diferente para uma família com crianças". Apesar de as medidas de contingência estarem em vigor até 1 de março, confessa que não imagina que a situação fique resolvida em tão pouco tempo. Todavia, diz estar "tão preocupado quanto se pode estar quando uma coisa é desconhecida. Claro que não sabes se te estão a dizer tudo, mas se não estão também é para não gerar mais pânico do que aquele que já existe — e não posso criticar o governo se estiver a fazê-lo".

Depois da Lombardia, a região mais afetada é Véneto, com 38 casos. Esta área do país registou a primeira vítima fatal na sexta-feira passada. É de lá que nos fala Luísa, funcionária pública a trabalhar numa empresa de proteção ambiental.