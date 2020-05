“Estamos a enfrentar coletivamente a crise mais dolorosa das nossas vidas”, afirmou em comunicado o fundador empresa, Brian Chesky, citado pela Associated Press.

A empresa sediada em São Francisco, no estado da Califórnia (Estados Unidos), avaliada há alguns meses em 31 mil milhões de dólares (mais de 28 mil milhões de euros), teve uma redução drástica da atividade devido às restrições às viagens implementadas por vários países para controlar a disseminação da pandemia, que consequentemente se traduziu em quebras de receita elevadas no setor do turismo.

A nota explicita que cerca de 1.900 trabalhadores vão ser despedidos e que a Airbnb vai reduzir os investimentos que não estejam diretamente envolvidos no arrendamento de imóveis. Estes investimentos incluem hotéis, transportes aéreos e produção de filmes.

O responsável admitiu que a empresa deverá ter uma quebra de receitas de mais de metade este ano. A empresa, que é privada, não divulga resultados financeiros.

A plataforma tem mais de sete milhões de propriedades para arrendamento no ‘site’.