Na sua intervenção, o deputado Telmo Correia apontou que, no último debate quinzenal, o primeiro-ministro estimou que os pagamentos seriam feitos nos dias 24, 28 e 30 de abril.

"Nenhum desses prazos foi cumprido", atirou o democrata-cristão, assinalando que o ministro da Economia admitiu inclusivamente que as "expectativas foram defraudadas".

O líder parlamentar do CDS acusou Costa de fazer "mais anúncios" de "cada vez que falha", e de alinhar numa "tentativa de exercício ideológico em relação a esta matéria", destacando a "relevância do Estado".

"Os prazos já foram arrastados, primeiro para dia 5, já vamos em dia 15", assinalou o deputado, questionando se o Governo "admite que este prazo tenha que vir a ser prologando à medida que a retoma for mais efetiva".

"O Estado somos todos nós, senhor primeiro-ministro, o Governo não é o dono do Estado, por assim dizer, e o dinheiro do Estado é o dinheiro dos portugueses, é o dinheiro dos contribuintes que pagam impostos. Acontece que muitos desses contribuintes foram mandados para casa, não estão em condições de trabalhar, estão à espera da verba do ‘lay-off’ e não a receberam, como não receberam as empresas, que estão a tentar manter os postos de trabalho", vincou igualmente Telmo Correia.

Em resposta, o primeiro-ministro criticou que não considera "que seja legítimo na atual fase" em que o país se encontra, "atacar pessoas que são funcionários públicos do Estado, que estão a dar o seu melhor num esforço absolutamente extraordinário para cumprirem decisões políticas", porque "se tivessem havido atrasos" não teriam sido culpa do Governo mas sim "da máquina da Segurança Social".

"E isso a que chamamos máquina da Segurança Social são pessoas concretas, que também têm doenças, que também têm receio das doenças, que também têm familiares doentes e filhos a cargo", destacou, pedindo aos centristas que "tenham em conta o esforço extraordinário" destes funcionários, que nos últimos doze meses tratam "512 pedidos de 'lay-off'", enquanto "em mês de meio trataram de 103 mil".

O deputado do CDS assinalou que "o problema não está nos funcionários, o problema está no Governo", apontando que a "culpa não é deles", mas sim do primeiro-ministro, que toma das decisões.

Em relação às linhas de crédito, outra das medidas de apoio às empresas, Telmo Correia perguntou a António Costa "se acha normal que, dos 100% das empresas que pediram apoio à banca, 3% estejam a receber e que apoios concedidos em alguns casos sejam 1,2% do total que é pedido e que é necessário", acusando a banca de ser um "guarda-redes com o objetivo de impedir que o dinheiro chegue às empresas".

"A sociedade portuguesa de garantia mútua, que é a entidade do Estado que intervém, já aprovou até ao momento 4.700 milhões de euros de garantias", precisou Costa.

(Notícia atualizada às 17:09)