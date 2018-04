“O CDS levará [o PE a votos] para que todos tenham as suas posições clarificadas e todos assumam as suas responsabilidades. O PCP e o BE podem fazer muito barulho, mas são eles que suportam este Governo e são, por isso, corresponsáveis com as políticas e com as opções deste Governo”, defendeu Assunção Cristas aos jornalistas.

À margem de um encontro com a Associação Portuguesa de Parkinson, a líder centrista sublinhou que, o “Programa de Estabilidade a votos, pela mão do CDS, permitirá mais uma vez retirar esta conclusão”.

“Na ‘prova dos nove’, votam todos em conjunto. Por isso é que as esquerdas encostadas ora encostam, ora desencostam, mas quando é para aprovar o Programa de Estabilidade e Orçamento do Estado, que são os documentos estruturantes da governação, estão todos e estão todos bem unidos”, sustentou.

A dirigente do BE Mariana Mortágua disse hoje à TSF que o Bloco de Esquerda irá votar contra a resolução do CDS-PP sobre o Programa de Estabilidade, classificando essa iniciativa como “uma provocação” à atual maioria parlamentar de esquerda.

Depois, em conferência de imprensa no parlamento, Mariana Mortágua avisou que o Governo não pode ir além dos compromissos assumidos com Bruxelas e terá de inscrever até sexta-feira no Programa de Estabilidade a meta de 1% de défice para 2018 acordada no Orçamento.