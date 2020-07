Esta variação representou, no entanto, uma desaceleração em termos homólogos, tendo a taxa de variação passado de 8,9% em maio para 8,3% em junho, acrescenta.

O número de avaliações bancárias, segundo o INE, diminuiu de forma acentuada, ascendendo a cerca de 16 mil em junho, menos 27,5% do que no mesmo período do ano anterior.

A nível regional, o maior aumento face ao mês anterior registou-se no Alentejo (3,9%).

A única redução foi observada na Área Metropolitana de Lisboa (-0,5%).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 8,3%.

A taxa de variação homóloga mais elevada para o conjunto das avaliações verificou-se na Região Autónoma dos Açores (12,9%) e a menor no Alentejo (5,8%), sinaliza o INE.