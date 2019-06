As consultas técnicas da décima missão do pós-programa de ajustamento económico e financeiro da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do Mecanismo Europeu de Estabilidade realizaram-se entre 14 e 19 de junho, lê-se no comunicado das Finanças.

“Estas missões ocorrerão regularmente até que Portugal salde uma parte significativa dos empréstimos que resultam do legado do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, concluído em junho de 2014”, explica a mesma fonte.

Segundo o Ministério liderado por Mário Centeno, as instituições da décima missão “realçam a robustez do crescimento da economia portuguesa, apesar de ocorrer num contexto de desaceleração associada à degradação do ambiente macroeconómico externo”.

“Esta avaliação está globalmente em linha com as projeções do Programa de Estabilidade para o crescimento da economia portuguesa, sustentado no investimento e nas exportações, permitindo a criação de mais e melhor emprego”, destacam as Finanças.

As três instituições assinalam, segundo o Ministério, “o progresso alcançado na melhoria da solidez dos balanços dos bancos, na recuperação da sua rendibilidade, adequabilidade dos seus níveis de capital, bem como na prossecução da trajetória de redução do crédito malparado”, mas apelam “à importância de se acelerar estas tendências”.