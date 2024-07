Dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, revelam que, nos primeiros três meses deste ano, a conta corrente da balança de pagamentos da UE corrigida de sazonalidade registou um excedente de 134,3 mil milhões de euros, uma subida equivalente a 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB).

Este valor compara com um excedente de 55,2 mil milhões de euros (+1,3 % do PIB) no primeiro trimestre de 2023 e com um excedente de 89,8 mil milhões de euros (+2,1 % do PIB) nos últimos três meses do ano passado.

Em concreto, na variação em cadeia – isto é, no primeiro trimestre de 2024 e comparação com os anteriores três meses -, o excedente da balança de bens aumentou (+113,5 mil milhões de euros em comparação com +66,5 mil milhões de euros), assim como o excedente da balança de rendimentos primários (+5,5 mil milhões de euros em comparação com +2,3 mil milhões de euros).

Já o excedente da balança de serviços diminuiu (+38,4 mil milhões de euros em comparação com +43,8 mil milhões de euros).

Ao mesmo tempo, o défice da balança de rendimentos secundários aumentou (-23,0 mil milhões de euros em comparação com -22,8 mil milhões de euros).

No que toca aos parceiros internacionais, no primeiro trimestre de 2024, a UE registou excedentes da balança corrente com o Reino Unido (+65,7 mil milhões de euros), a Suíça (+25,6 mil milhões de euros), os Estados Unidos (+18,0 mil milhões de euros), o Canadá (+9,6 mil milhões de euros), Hong Kong (+8,9 mil milhões de euros) e os centros financeiros offshore (+8,9 mil milhões de euros), o Brasil (+8,0 mil milhões de euros), o Japão (+2,2 mil milhões de euros) e a Rússia (+1,4 mil milhões de euros).

Por seu lado, registaram-se défices com a China (-29,7 mil milhões de euros) e a Índia (-1,0 mil milhões de euros).

No total, estes dados corrigidos de sazonalidade hoje publicados pelo Eurostat indicam que, no primeiro trimestre de 2024, os ativos de investimento direto da UE aumentaram 118,2 mil milhões de euros, enquanto os passivos de investimento direto registaram um acréscimo de 35 mil milhões de euros.

Dentro da UE, 18 Estados-membros registaram excedentes, sete registaram défices e um Estado-Membro tinha a sua balança corrente em equilíbrio no primeiro trimestre de 2024.

Os excedentes mais elevados foram observados na Alemanha (+83,6 mil milhões de euros), nos Países Baixos (+28,3 mil milhões de euros), na Irlanda (+22,6 mil milhões de euros), em Espanha (+12,0 mil milhões de euros), na Suécia (+10,3 mil milhões de euros), na Áustria (+9,0 mil milhões de euros) e na Dinamarca (+7,2 mil milhões de euros). Os maiores défices foram registados na Grécia (-4,1 mil milhões de euros), na Roménia (-4,0 mil milhões de euros) e na Croácia (-2,7 mil milhões de euros).