Numa carta divulgada no site do Parlamento britânico, o Banco de Inglaterra, que em novembro de 2018 tinha dito que o PIB cairia 8% no caso de um ‘Brexit’ desordenado, prevê agora uma queda de 5,5%, o que se deve “às melhorias na sua preparação”.

No “pior cenário”, o banco central prevê que a taxa de desemprego cresça para 7%, quando na estimativa anterior, de novembro de 2018, esperava que crescesse para 7,5%, sendo que atualmente se situa nos 3,9%.

Quanto à inflação, estima que poderá ser de 5,25%, contra 6,5% anteriormente, e que compara com os atuais 2,1%.

Mark Carney referiu também na audição na Comissão do Tesouro do Parlamento britânico que o “pior cenário” previsto pelo Banco de Inglaterra “não é o mais provável” e que “continua a confiar” num acordo entre o Reino Unido e a União Europeia.

Um projeto de lei para adiar o ‘Brexit’ para evitar uma saída sem acordo em 31 de outubro está hoje a ser debatido com o objetivo de concluir em poucas horas todas as etapas do processo na Câmara dos Comuns.