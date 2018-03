A Comissão Europeia disse hoje que o aumento do salário mínimo não está a afetar a criação de emprego, o que era uma das suas preocupações, no relatório sobre Portugal divulgado no âmbito pacote de inverno do semestre europeu.

Segundo Bruxelas, os recentes aumentos do salário mínimo nacional permitiram melhorar o salário dos trabalhadores menos qualificados e não tiveram impacto na criação de emprego. Contudo, diz, continua a “monitorizar” eventuais riscos. O aumento do salário mínimo em Portugal motivou preocupações em Bruxelas. Em novembro do ano passado, a Comissão Europeia advertiu que uma nova subida do salário mínimo em Portugal podia ter um impacto negativo no emprego de trabalhadores com baixas qualificações. Em Portugal, cerca de 20% dos assalariados ganham o salário mínimo. O salário mínimo voltou a subir no início do ano para 580 euros.