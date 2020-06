“Vai iniciar, na próxima semana, a obra de 'Requalificação do Bairro dos Pescadores', em Ílhavo, com um investimento municipal de 623.459,40 euros(…) pelo que se alerta para a necessidade de serem respeitados os avisos que indicarão os desvios e as alternativas (para o trânsito)”, refere a autarquia em nota de imprensa.

De acordo com a mesma fonte, “a obra decorrerá pelo período de 12 meses, condicionando ou suspendendo a circulação rodoviária na zona, com exceção a moradores”.

A requalificação envolve a criação de zonas verdes e estacionamento, bem como a reabilitação dos arruamentos, após a execução das redes de drenagem de águas pluviais e de águas residuais, para além das redes de incêndio, gás, telecomunicações e iluminação pública.

“A empreitada está enquadrada nos instrumentos de gestão territorial – do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) e Plano de Ação de Reabilitação Urbana (PARU), que a Câmara Municipal de Ílhavo delineou como estratégia de desenvolvimento urbano e corresponde à visão da autarquia de valorização e otimização dos espaços públicos e das suas componentes”, conclui o texto municipal.

O Bairro dos Pescadores foi construído em duas fases, de 1949 a 1959 e é constituído por um conjunto de casas térreas geminadas com logradouro, tendo como particularidade arquitetónica a decoração das chaminés com motivos náuticos.

A sua construção foi de promoção pública estatal, destinada a agregados familiares com poucos recursos, levadas a cabo pelo Estado Novo, através da então Junta Central das Casas dos Pescadores.