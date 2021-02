As ações de canábis fecharam em alta no início da semana passada, depois de ganharem atenção de alguns investidores do Reddit (sim, os WallStreetBets que investiram na GameStop incluídos). A empresa canadiana Tilray foi a vencedora, fechando o dia 10 de fevereiro com ganhos de 51%. A Aurora Cannabis e a Canopy Growth aumentaram 21% e 6%, respetivamente.

Não, não está a acontecer o mesmo que aconteceu com a Game Stop. A escala é completamente diferente: as posições curtas (investimentos na desvalorização da empresa) na Tilray estão atualmente em cerca de 23% das ações em circulação. No caso da GameStop, a empresa chegou a ter uma participação de 114% nestas condições, um número alarmante.

Numa publicação dos WallSteetBets no Reddit é possível ler-se a frase "A erva está prestes a fazer de mim um milionário em 2021". Esta publicação tem cerca de 80% upvotes, o que significa que a larga maioria dos utilizadores deste fórum concordam com a afirmação e, por consequência, acreditam na aposta neste mercado. No caso específico da Tilray, a procura de ações aumentou por dois motivos que aumentaram a confiança do investidor.

Em primeiro lugar, porque a Porque a Tilray se juntou a outra grande produtora de canábis do Canadá, a Aphria. Esta fusão originou uma das maiores companhias de produção desta planta do mundo. Com o crescente investimento em negócios de canábis (tanto para fins medicinais como criativos) no Canadá e em alguns países da Europa, o novo conglomerado ganha terreno para entrar no maior mercado do mundo: os Estados Unidos.

O segundo fator que deu um novo fôlego aos investidores foi é o facto de, nos Estados Unidos, o Partido Democrata, agora no poder, ter revelado a intenção de legalizar a planta em todos os estados americanos. Com Biden na Casa Branca, fica a esperança de que as leis anti-canábis se tornem mais flexíveis e permissivas. Esta ideia tornou-se evidente logo no início deste mês, quando um grupo de senadores democratas prometeram priorizar a discussão destas reformas no Congresso.