“A CMVM informa que, nesta data, solicitou à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas a nomeação de um auditor independente para fixação da contrapartida mínima a oferecer na Oferta Pública de Aquisição sobre as ações representativas do capital social da Grupo Media Capital, SGPS, S.A. ("Media Capital") preliminarmente anunciada pela Cofina - SGPS, S.A. ("Cofina") a 21 de setembro de 2019”, adianta a informação publicada no ‘site’ da CMVM.

A decisão do regulador dos mercados resulta do facto de a Cofina ter apresentado à CMVM um requerimento visando a declaração de derrogação do dever de lançamento de uma OPA subsequente, bem como “na antecipada convolação daquela oferta em obrigatória” assim que se verifiquem as condições suspensivas de que depende a produção de efeitos do contrato celebrado entre a Cofina e a Promotora de Informaciones “para a aquisição de ações representativas de 100% do capital social da Vertix, SGPS, S.A., as quais são semelhantes às condições de que depende o lançamento da própria oferta”.

Neste contexto, e “na impossibilidade de determinação da contrapartida”, a CMVM considera que se revela “necessário fazer intervir auditor independente”.

O regulador assinala que a impossibilidade de determinação da contrapartida resulta do facto de o maior preço acordado a pagar pelo oferente resultar das negociações particulares entre o comprador e o vendedor e da “liquidez reduzida das ações do Grupo Média Capital”.

Em 21 de setembro, a dona do Correio da Manhã anunciou que tinha chegado a acordo com a espanhola Prisa para comprar a totalidade das ações que detém na Media Capital, valorizando a empresa ('enterprise value') em 255 milhões de euros. A operação de compra inclui também a dívida da Media Capital.