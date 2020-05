Face a isto, a PRO.VAR (PROmover & inoVAR) referiu estar “a entrar em contacto com todas as câmaras municipais do continente e ilhas para propor que encontrem soluções para compensar a perda, por força das novas regras impostas”.

A Câmara de Coimbra decidiu, entretanto, “isentar, até ao fim do ano, as taxas pela ocupação do espaço público e de publicidade em todos estabelecimentos comerciais do concelho, excetuando instituições bancárias, de crédito e seguradoras”, acrescentou.

Este apoio à atividade económica perante os impactos negativos da pandemia da covid-19, que já teve efeitos em relação aos meses de abril, maio e junho, foi agora “prorrogada por mais seis meses [até ao final do ano]”, adianta o presidente da autarquia, que, na quinta-feira, se reuniu com a presidente da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra, Assunção Ataíde, para “colher contributos e apresentar esta e outras medidas de apoio aos comerciantes”.

O comércio tem sido um dos setores mais afetados pelas medidas de confinamento impostas pelo estado de emergência e de calamidade decretados devido à pandemia, reconhece a Câmara de Coimbra, que, por isso, determinou, “desde o início de abril, várias medidas de apoio ao setor”.

Entre esses apoios anteriormente decididos, referência, por exemplo, para a isenção do pagamento das taxas relativas aos meses de abril, maio e junho, devidas pela ocupação do espaço público e de publicidade nos estabelecimentos comerciais, para a isenção das tarifas fixas de água e saneamento às empresas de comércio, indústria e serviços, e para a suspensão da cobrança das rendas relativas aos meses de abril, maio e junho, devidas pelos estabelecimentos comerciais instalados em edifícios/espaços municipais arrendados e/ou concessionados, encerrados por imposição das regras do estado de emergência.

Agora, as taxas pela ocupação do espaço público e de publicidade em todos estabelecimentos comerciais do concelho (“excetuando instituições bancárias, de crédito e seguradoras”), ficam “isentadas por mais seis meses, isto é, até ao final de 2020″.

Com esta medida, a autarquia estima que irá “proporcionar aos comerciantes do concelho uma poupança global superior a 100.000 euros”, que representam para a Câmara “uma perda de receita considerável”, mas que “pode ser suportada pela boa gestão das finanças municipais”.