António Costa falava no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, numa cerimónia em que foram assinados mais 18 contratos do programa de apoio à inovação "Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial", com dotação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Este programa apoia projetos apresentados por consórcios entre empresas e entidades científicas e tecnológicas. Na sessão de hoje, foram assinados contratos que abrangem setores como a ferrovia, aeroespacial, saúde, mobilidade, biotecnologia marítima e indústria têxtil.

"A verdade é que muito rapidamente foi possível lançar este programa e este programa ter tido o sucesso que teve. E o sucesso mede-se de uma forma muito simples: a dotação inicial eram 930 mil milhões, a dotação final são 3 mil milhões de euros. Tivemos de mais de triplicar a dotação para dar resposta à enorme mobilização que o tecido empresarial teve, que o sistema científico", afirmou o primeiro-ministro.

António Costa referiu que, no total, estes projetos "significam um investimento de mais de 7 mil milhões de euros na economia portuguesa entre 2022 e 2026" e considerou que "mais importante do que este investimento é o efeito reprodutivo que este vai ter", um "efeito de trampolim" na economia portuguesa, quando estiverem criadas novas fábricas, produtos e serviços.

"Aí é que efetivamente a economia vai crescer mais, porque significa que vamos ter bens e serviços de maior valor acrescentado a serem comercializados, vamos ter redução de importações, para além de aumento de exportações, e vamos ter uma economia mais resiliente e mais competitiva", acrescentou, antevendo que o "grande sucesso" deste programa "será replicável no futuro com sucesso ainda maior".

O primeiro-ministro defendeu que Portugal precisa de produtos e serviços de maior valor acrescentado porque "só assim é que o emprego é sustentável e o aumento dos salários é também possível".

"E se queremos efetivamente que isto tudo aconteça numa trajetória em que o Estado vai saneando as suas finanças públicas e em que chegamos ao final da legislatura com um peso da dívida no produto abaixo dos 100%, nós temos mesmo de fazer crescer a nossa economia com base naquilo que é fundamental: o investimento no tecido empresarial, o investimento privado, que o Estado pode e deve ajudar a alavancar", sustentou.

Com as assinaturas de hoje, 31 dos 51 consórcios aprovados na fase final das "Agendas Mobilizadoras" já assinaram contratos, "que envolvem até ao momento 756 empresas, 451 das quais pequenas e médias empresas (PME), e um total de 86 entidades do sistema científico nacional", disse.

No seu entender, este é "o programa mais inovador e diria mesmo o mais interessante dos muitos programas que estão contidos no PRR, porque é um verdadeiro trampolim para a transformação da economia portuguesa".

Antes, discursou o ministro da Economia, António Costa Silva, que comparou o programa "Agendas mobilizadoras" a um "grande salto em frente".

"Apesar das grandes dificuldades que enfrentamos em consequência da guerra da Ucrânia perpetrada pela invasão bárbara da Rússia, apesar de tudo isto eu penso que o país está preparado, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, para dar este grande salto em frente", declarou o ministro.

António Costa Silva falou sobre cada um dos 18 contratos hoje assinados, que envolvem projetos "para se construir o primeiro carro elétrico leve no país" e para "o desenvolvimento de sensores de papel para serem inseridos em embalagens inteligentes", entre outros.

Relativamente ao setor da saúde, o ministro divulgou que na segunda-feira irá reunir no Ministério da Economia "as grandes empresas da área da saúde, os laboratórios, a investigação clínica, as instituições" com vista à criação de "uma política industrial da saúde".

Esta cerimónia contou também com a presença das ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.