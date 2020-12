No final da sessão, o valor do barril subiu 2,89%, para os 50,25 dólares,

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu as transações no International Exchange Futures a cotar 1,41 dólares acima dos 48,84 com que encerrou as negociações na quarta-feira.

O otimismo provocado pelos programas de vacinação massiva contra o novo coronavirus, iniciados em alguns países, tem impulsionado nos últimos dias o mercado de futuros do petróleo.

A perspetiva é a da redução de restrições, para evitar contágios, nos próximos meses e a reanimação das economias e da procura de petróleo.

O Reino Unido começou esta semana a inocular a população com a vacina da Pfizer, enquanto os EUA tencionam começar a vacinação este fim de semana e o Canadá uns dias depois.

Mas os preços também subiram em reação aos ataques ocorridos hoje em dois campos petrolíferos no Iraque, que fazem antever uma redução da produção neste país.