Numa nota publicada hoje no seu site, na sequência de ofícios remetidos para a AT, Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS) e Banco de Portugal (BdP), a Provedoria de Justiça “saúda resposta rápida das administrações sobre a suspensão das execuções fiscais”, mas deixa vários alertas “sobre o que resta clarificar e efetivar”.

Em causa está uma medida excecional e temporária de mitigação do impacto da covid-19 nos rendimentos de famílias e empresas que determina a suspensão dos processos executivos entre 09 de março e 30 de junho.

A medida foi publicada em 26 de março, mas produz efeitos a 09 de março, abrangendo os processos de execução fiscal já em curso ou insaturados a partir daquela data.

Entre as recomendações iniciais da Provedoria de Justiça inclui-se a restituição automática dos valores penhorados que tenham sido entregues à AT e também a restituição, a pedido do executado, quando a AT não tenha informação que lhe permita perceber se a penhora foi realizada já depois de o diploma estar em vigor – o que sucede quando são entidades terceiras, como bancos ou empresas, que procedem à penhora de contas ou de salários.