Na semana passada, os deputados aprovaram por unanimidade o requerimento do CDS-PP para audições aos cinco maiores bancos que operam em Portugal - Caixa Geral de Depósitos, Millennium BCP, Santander Totta, BPI e Novo Banco - sobre os apoios dados pelos bancos às empresas e famílias (crédito, condições associadas) e a sua rapidez, no âmbito da pandemia de covid-19.

Na audição de hoje à tarde, serão ouvidos os administradores do BPI João Pedro Oliveira e Costa e Pedro Barreto (às 14:00), o presidente executivo do Banco Millennium BCP, Miguel Maya (às 16:00), e o presidente executivo do Banco Santander Totta, Pedro Castro e Almeida (às 18:00).

Também na semana passada, os deputados aprovaram por unanimidade requerimentos do CDS-PP e do Chega para audição do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, esperando-se que essa audição também possa acontecer esta semana.

Desde o início da atual crise que os bancos foram 'chamados' pelo poder político a dar o seu contributo no esforço da crise.