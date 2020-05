Mais, o sindicato alega que, com esta decisão da empresa, há centenas de trabalhadores que vão passar a ter uma retribuição líquida inferior ao salário mínimo nacional.

Em resposta, os CTT sublinham que "não têm nenhum colaborador cujo vencimento base seja inferior ao valor do Salário Mínimo Nacional (SMN) e que é irrisório o número de colaboradores que recebem apenas o valor correspondente ao SMN, acrescido do respetivo subsídio de refeição. Acresce, que o AE/CTT prevê condições mais favoráveis para este subsídio que vão além do que é praticado pela maioria das empresas portuguesas".

Além disso, "importa, também, clarificar que esta decisão não gera incumprimento algum do Acordo de Empresa, já que o subsídio de refeição se encontra aí previsto, não estando imposto que o mesmo seja pago em dinheiro, como aliás já não o é para os muitos colaboradores que já assim recebiam o seu subsídio de refeição", salientam os CTT.

Por isso, "é inequívoco e manifesto que o subsídio de refeição visa exclusivamente o pagamento de despesas de natureza alimentar, não constitui uma prestação retributiva e não se destina ao pagamento de despesas indiscriminadas", acrescentam.

"Adivinha-se um quadro económico recessivo num futuro próximo, com o mais do que provável recrudescer de sucessivas medidas restritivas que estabelecerão enormes desafios para a estabilidade dos negócios, prenunciando um longo período de contenção e de sacrifícios sem soluções fáceis e de curto prazo", alertam os Correios de Portugal.

Os CTT “não são exceção. A empresa tem observado, como muitas outras, um forte impacto na sua principal fonte de receitas – o correio –, o que apresenta um desafio complexo, razão pela qual a empresa procura encontrar soluções que permitam otimizar a sua estrutura de custos e, também dessa forma, proteger os postos de trabalho", salientam.

A empresa liderada por João Bento salienta que tem "empreendido todos os esforços para ultrapassar a presente crise por forma a assegurar um melhor futuro para todas as partes interessadas", onde se inclui "a suspensão dos dividendos relativos a 2019 ou ainda, com maior significado simbólico, a decisão de não recurso ao 'lay-off'".

Por isso, os CTT apelam "ao sentido de responsabilidade dos sindicatos, fazendo notar que a sustentabilidade e o sucesso futuro da empresa são também uma sua responsabilidade".